İBB'den sahte parfüm denetimi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerince son 1 yılda yapılan denetimlerde, kentin turistik ve tarihi bölgelerinde satılan 4 bin 555 sahte parfüm ele geçirildi.

İBB'den sahte parfüm denetimi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden () yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un turistik ve tarihi bölgelerinde sahte parfüm satıcılarına yönelik denetim yapıldı.

Son 1 yılda yapılan denetimlerde sağlık sorunlarına yol açabilecek 4 bin 555 sahte parfüme el konuldu. 199 kişiye 3 bin 752 idari yaptırım cezası uygulanırken, yediemin depolarına taşınan sahte parfümlerden 3 bin 141'i imha edildi, 1414 sahte parfüm için de imha süreci başlatıldı.

Dünyaca ünlü markaların orijinal ambalajlarının birebir kopyalarıyla ve sahte bandrollerle piyasaya sürülen parfümlerin, özellikle turistleri ve vatandaşları yanıltarak orijinal ürün görünümünde satılmaya çalışıldığı belirlendi.

Açıklamada, vatandaşlara, TÜBİTAK tarafından geliştirilen "Ürün Takip Sistemi" uygulamasıyla, satın aldıkları ürünlerin orijinalliğini kontrol etmeleri ve kaynağı belirsiz ürünlerden kaçınmaları uyarısı yapıldı.

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