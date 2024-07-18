İBB'den Tarabya'da arsa satışı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sarıyer'de Tarabya Oteli'nin bulunduğu 829 metrekare büyüklüğündeki arsayı satışa çıkardı.

İBB'den Tarabya'da arsa satışı

, mülkiyeti kendisinde olan Sarıyer'deki 829,43 metrekarelik turizm imarlı arsayı ihaleyle satışa çıkardı.

398 MİLYON TL BEDELLE SATIŞA ÇIKARILDI

Grand Tarabya Oteli tarafından restoran olarak kullanılan boğaz manzaralı alanın metrekaresine 480 bin lira değer biçildi.

Arazi 398 milyon 126 bin 400 TL muhammen bedelle satışa çıkarıldı.

İhalenin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu'nda 31 Temmuz'da saat 10.00'da gerçekleşeceği öğrenildi.

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