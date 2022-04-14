İBB'den toplu taşıma zammında öğrenci kararı

SON DAKİKA HABERİ: İBB Meclis toplantısında, toplu taşımaya yapılan zammın, öğrencilere yansıyan kısmının İBB tarafından karşılanmasına karar verildi.

Haberler 14.04.2022 - 17:18 | Son Güncelleme : 14.04.2022 - 17:30

İBB'den toplu taşıma zammında öğrenci kararı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis toplantısında, toplu taşıma zammıyla ilgili yeni bir karar alındı.

Buna göre ulaşıma yapılan yüzde 40'lık zammın öğrencilere yansıyan bölümünü İBB karşılayacak. Karar, oy çokluğuyla kabul edildi.

İBB Meclisi Nisan ayı oturumu Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde Birinci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantı da UKOME'de alınan toplu ulaşıma yüzde 40 zammından öğrencilerin muaf olması, aylık öğrenci abonman ücretinin zam farkının İBB tarafından karşılanması teklifi görüşüldü.

Teklifte yüzde 40 zam ile 109 TL'ye yükselen aylık abonman ücretindeki 31 TL farkın İBB tarafından sübvanse edilmesi, ücretin 78 TL olarak alınmaya devam edilmesi oy çokluğuyla geçti.

3.74 TL'ye yükselen tek geçişlik öğrenci biletinde de 2.67 TL'lik eski tarifenin uygulanmaya devam edilecek. 

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