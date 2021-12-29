İstanbul'da 1 Ocak'ta toplu ulaşım ücretsiz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB)'den yapılan açıklamada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun teklifi ve İBB Meclisi'nin onayıyla, İstanbul'da son 2 yıldır dini ve ulusal bayramlar ile resmi tatillerde toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verdiği ve yeni yılın ilk resmi tatil günü olan 1 Ocak 2022 Cumartesi günü de toplu taşıma ücretsiz olacağı bildirildi.



Açıklamaya göre ayrıca, yılbaşı gecesinin yoğunluğu göz önünde bulundurularak, otobüs ve metro seferleri 24 saat hizmet verecek.

İETT, yılbaşı gecesi normal gece hatlarıyla beraber 15 ayrı hatta 186 sefer düzenleyecek. 24 saat hizmet veren metrobüs hattında da normalde düzenlenen gece seferlerine ek olarak 125 sefer daha yapılacak.

EK SEFER DÜZENLENECEK HATLAR

15F Beykoz-Kadıköy, 11ÜS Sultanbeyli-Üsküdar, 130A Tuzla-Kadıköy, 17 Pendik-Kadıköy, 19S Yenidoğan / Sarıgazi-Kadıköy, E-10 S. Gökçen Havalimanı-Kadıköy, 12A Kadıköy-Üsküdar, 122C Tepeüstü-Mecidiyeköy, 129T Bostancı-Taksim, 121A Beykoz- Mecidiyeköy, 76D Bahçeşehir-Taksim, 89C Başakşehir-Taksim, 55T Gaziosmanpaşa-Taksim, 40 Rumelifeneri-Taksim, 25G Sarıyer-Taksim hatlarında yapılacak ek seferler haricinde, gerekli olursa ayrıca ek seferler de düzenlenecek.



24 saat hizmet veren metrobüs hattında da normalde düzenlenen gece seferlerine ek olarak 125 sefer daha yapılacak. 1 Ocak 2022 Cumartesi günü ise tüm İETT seferleri cumartesi sefer planına göre düzenlenecek.





"GECE METROSU" TARİFESİ UYGULANACAK



İstanbul'da raylı sistemler de yılbaşında 24 saat süreyle çalışacak ve ek seferler konulacak. Metro hatlarında "Gece Metrosu" tarifesi uygulanacak. Bu hatlarda seferler, 31 Aralık Cuma sabah 06.00'dan 2 Ocak Pazar günü 02.00’ye kadar kesintisiz yapılacak.



T1 Kabataş-Bağcılar Tramvayı, T3 Kadıköy-Moda Tramvayı, T4 Topkapı-Mescidi Selam Tramvayı, T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvayı ile F1 Taksim-Kabataş Fünikülerinde ise seferler 1 Ocak saat 02.00'ye kadar devam edecek.



Şehir Hatları AŞ ise yılbaşında normal sefer tarifesiyle çalışacak.