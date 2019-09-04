İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Hamidiye su ve İBB sosyal tesislerinde fiyatlara zam yapıldığı duyuruldu.



Yapılan yeni zamla birlikte 19 litrelik Hamidiye su fiyatı 9 liradan 11 liraya yükseldi.



Beltur'a ait sosyal tesis kafeteryalarında da, yüzde 20'lik bir artış olduğu belirtildi.



Uygulanan bu fiyatların, Beltur'a ait restoran ve kamu hastanelerindeki işletmelerde geçerli olmadığı ifade edildi.



Ayrıca İspark'a herhangi bir zam yapılmadığı açıklandı.

