İBB'den Kanal İstanbul planlarına itiraz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve CHP'li bazı İBB meclis üyeleriyle Ataşehir'deki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gitti.

"İstanbul İli Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanı 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği" ve "İstanbul İli Yenişehir Rezerv Yapı Alanı 1. 2. ve 3. Etabına İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planları ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarına" ilişkin itiraz dilekçelerini teslim eden İmamoğlu, çıkışta basın mensuplarına açıklama yaptı.



Kanal İstanbul'un kent için en büyük tehditlerden biri olduğunu savunan İmamoğlu, itirazlarını yaptıklarını, hukuksal süreçleri takip edeceklerini söyledi.

KANAL İSTANBUL İÇİN HAZIRLANAN TANITIM FİLMİ