İBB için aday adaylığını açıklayan İYİ Partili Suat Sarı hakkında Ekrem İmamoğlu’ndan ilk yorum

CHP ile İYİ Parti arasında yerel seçimde ittifak olup olmayacağına yönelik karşılıklı açıklamalar sürerken, İBB Meclisi İYİ Parti Grup Sözcüsü Suat Sarı, aday adaylığını açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sarı’nın aday adaylığı hakkında ilk kez konuştu. Sarı’ya başarı dileyen İmamoğlu, “Benim diyebilecek olduğum, bana yakışan sadece bu kadardır.” dedi.

İBB için aday adaylığını açıklayan İYİ Partili Suat Sarı hakkında Ekrem İmamoğlu’ndan ilk yorum
İYİ Parti ile ittifak olacak mı? | Özel: İyi sonuçlar alacak müzakere yürütebileceğimizi düşünüyorum

İYİ Parti ile ittifak olacak mı? | Özel: İyi sonuçlar alacak müzakere yürütebileceğimizi düşünüyorum

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ile İYİ Parti arasında yerel seçimde ittifak olacak mı? Seçime yaklaşık 4 ay kala bu soruyu gündemdeyken, yeni bir haber geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi İYİ Parti Grup Sözcüsü Suat Sarı, aday adaylığını açıkladı.

İMAMOĞLU: BAŞARILAR DİLERİM, BANA YAKIŞAN BU KADARINI SÖYLEMEK

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ’ndan Sarı’nın olası adaylığıyla ilgili ilk yorum geldi.

Beylikdüzü’nde metrobüs yolundaki çalışmaları takip etmesinin ardından gazetecilere konuşan İmamoğlu, “Hayırlı olsun. Aday adayı olmak değerlidir, önemlidir.” dedi.

“Suat Sarı bizim değerli ve geçmişten gelen deneyimler üzerinden, ulaşıma dair dönem dönem kıymetli tespitleri olan bir arkadaşımız.” diyen İmamoğlu, “Kararında başarılar dilerim kendisine. Benim diyebilecek olduğum, bana yakışan sadece bu kadardır.” şeklinde konuştu.

“TOPLUMSAL İTTİFAK” MESAJI

İmamoğlu açıklamasında toplumsal ittifak mesajı da verdi.

“İttifak meselesi bir kişinin kararıyla değil, partilerle ilgili bir süreçtir.” diyen İmamoğlu, “Biz en iddialı olduğumuz şeyi toplumsal ittifak olarak nitelendirdik. Toplumsal ittifakı en güçlü şekilde kurmaya kararlıyız.” ifadelerini kullandı.

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