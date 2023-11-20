İBB için aday adaylığını açıklayan İYİ Partili Suat Sarı hakkında Ekrem İmamoğlu’ndan ilk yorum

CHP ile İYİ Parti arasında yerel seçimde ittifak olacak mı? Seçime yaklaşık 4 ay kala bu soruyu gündemdeyken, yeni bir haber geldi.



İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi İYİ Parti Grup Sözcüsü Suat Sarı, aday adaylığını açıkladı.



İMAMOĞLU: BAŞARILAR DİLERİM, BANA YAKIŞAN BU KADARINI SÖYLEMEK



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan Sarı’nın olası adaylığıyla ilgili ilk yorum geldi.



Beylikdüzü’nde metrobüs yolundaki çalışmaları takip etmesinin ardından gazetecilere konuşan İmamoğlu, “Hayırlı olsun. Aday adayı olmak değerlidir, önemlidir.” dedi.



“Suat Sarı bizim değerli ve geçmişten gelen deneyimler üzerinden, ulaşıma dair dönem dönem kıymetli tespitleri olan bir arkadaşımız.” diyen İmamoğlu, “Kararında başarılar dilerim kendisine. Benim diyebilecek olduğum, bana yakışan sadece bu kadardır.” şeklinde konuştu.



“TOPLUMSAL İTTİFAK” MESAJI



İmamoğlu açıklamasında toplumsal ittifak mesajı da verdi.



“İttifak meselesi bir kişinin kararıyla değil, partilerle ilgili bir süreçtir.” diyen İmamoğlu, “Biz en iddialı olduğumuz şeyi toplumsal ittifak olarak nitelendirdik. Toplumsal ittifakı en güçlü şekilde kurmaya kararlıyız.” ifadelerini kullandı.