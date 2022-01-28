İBB'nin 5 bin yeni taksi plakası teklifi 12. kez reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yeni taksi modeli önerisi 12. kez reddedildi.



Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.

Toplantıya kamu kuruluşlarından ve ulaşım sektöründen temsilciler katıldı. Farklı fikirler bir kez daha değerlendirildi.

Yapılan oylama sonucunda teklif 12. kez reddedildi.

İBB, kent genelinde hizmet veren 18 bin 395 taksinin yetersiz olduğunu söyleyerek yeni taksi projesi hazırlamıştı.

Proje kapsamında 5 bin yeni taksinin İstanbul'da hizmete girmesi hedefleniyordu.

Daha önce de UKOME toplantısında gündeme alınan teklif 11 kez reddedilmişti.

Bunun üzerine İBB teklifi revize etti ve 5 bin taksinin 500 tanesinin engellilere tahsis edilmesine karar vererek yeniden sundu. Ancak bu teklif de reddedildi.