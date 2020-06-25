İBB'nin 6 bin taksi projesi için karar

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6 bin taksinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kiralanmasına ilişkin planlama alt komisyonda görüşülmek üzere ertelendi.

Belediye yöneticileri ile Çevre Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı'ndan yetkililer Ulaşım Koordinasyon Toplantısı'nda biraraya geldi.

Taksiciler ve esnaf odaları ile görüşüldü. Yapılan değerlendirmelerin sonucunda düzenlemeye ilişkin bir karar çıkmadı.

BİR ARAÇTA 3 VARDİYA

Planlama ilerleyen dönemde bir kez daha masaya yatırılacak. Düzenleme şoförlerin bir araçta üç vardiya halinde çalışmasını öngörüyor.



İSTANBUL KART'LA ÖDEME

Ayrıca "i-taksi" sisteminde olduğu gibi mobil uygulamalardan taksi çağrılmasına ve İstanbul kart ile ödeme yapılmasına olanak sağlaması planlanıyor.

