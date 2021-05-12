İBB'nin atları Kuzey Irak'a götürüldü iddiası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Hatay Dörtyol Belediyesi'ne hibe ettiği atların kaybolduğu iddiasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Atların Kuzey Irak’a götürüldüğü iddia edildi.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ELİNE GEÇMİŞ OLABİLİR



Hürriyet gazetesinin haberine göre, atların terör örgütlerinin eline geçme ihtimali inceleniyor.

Bir iddiaya göre atlar önce Adana’ya, oradan da sınır illerindeki alıcılar aracılığıyla Kuzey Irak’a götürüldü.





Dörtyol İlçe Tarım Müdürlüğü kayıtlarına göre ise atlardan biri yolda, 12’si ise çiftlikte öldü.

Kalan 88 at ise ortadan kayboldu. Ortaya atılan iddialardan biri de, Adana’da mikroçipleri çıkartılan atların Yasin isimli bir aracı tarafından önce Şırnak’a, oradan da Kuzey Irak’a satıldıklarıydı.

Bu nedenle soruşturma Adana, Şırnak ve sınır illerinde de yürütüldü. İstihbarat kaynaklarından bilgi toplandı.

