İBB'nin iki yalısı hazineye devredildi

Beşiktaş Ortaköy'de bulunan Hatice Sultan ile Fehime Sultan yalılarıyla ilgili "Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu Toplantısı" İstanbul Valiliğinde yapıldı.



Toplantının ardından basın mensuplarına açıklama yapan İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, toplantıda Hatice Sultan ve Fehime Sultan yalılarının İBB uhdesinden alınıp kamu hazinesine tescil edildiğini söyledi.



Çağlar, 1950 yılında Maliye hazinesine tabi olan bu mülklerin 1964 yılında İl Özel İdaresine verildiğini belirterek, "2009 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile THY ve DO&CO İkram Hizmetleri AŞ'nin ortaklığındaki şirkete otel yapılmak üzere devrediliyor. Sözleşmede 3 yıl içinde restore edilerek otel olarak açılacağı belirtilmesine halen restore edilmedi, otel haline getirilmedi. 2014 yılında İl Özel İdareleri kapatıldığında bu mülkler İBB'ye veriliyor ve otel yapılmak üzere bugüne kadar gelen süreç yaşanıyor." diye konuştu.

Sözleşmedeki şartların yerine getirilmediğinden bahisle sözleşmenin iptali için süreç başlatıldığını dile getiren Çağlar, "2014 yılında İBB'ye verilen bu mülkler bugün yapılan toplantıyla '1950 yılında burası kamu hazinesinindi' denilerek yeninden kamu hazinesine tescili amaçlanmıştır. Bugün 8'e karşı 1 oy ile bu karar alınmış durumda. İdari yargı yoluna gideceğiz. Yargının vereceği kararla bu mülkün yeniden İBB'ye tescil edileceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.