İBB’nin stratejik planı ortaya çıktı

İBB’nin Ekrem İmamoğlu başkanlığında, 25 milyar 850 milyon TL olarak hazırlanan 2020 yılı bütçesinin stratejik planı da yayımlandı. Tahmini 21 milyar 250 milyon TL gelir ve 4 milyar 600 milyon TL’lik borçlanmaya göre hazırlanan 2020 bütçesi İBB Meclisi’ne sunuldu.



RAYLI SİSTEME BÜYÜK YATIRIM



İBB bütçesinin stratejik planına göre, mevcut toplam raylı sistem hattı, 153,15 kilometreden 2020 sonunda 180,15 kilometreye çıkartılacak. İhalesi yapılmış ve ihalesi yapılacak olan 2,20 kilometrelik yeni raylı sistem ile birlikte hatlarının toplam uzunluğu 27 kilometre olacak. Raylı sistem konusunda planda yapılan tespitte, "Günlük hareketliliğin yoğun olarak karayolu taşımacılığında olması sebebiyle trafikte geçen sürenin uzun olması” denildi. İhtiyaç ise şöyle belirlendi:



“Taşımacılıkta raylı sistem payının artırılması ve ulaşım sistemlerinin daha çevre dostu hale dönüştürülmesi.”



2020 bütçesinde, ihalesi yapılan ve yapılacak olan raylı sistem hatları için 3 milyar 405 milyon 429 bin 200 TL kaynak ayrıldı.



Aynı stratejik plana göre 2021’de 24,40 kilometre, 2022’de 30,40 kilometre, 2023’te 35,80 kilometre, 2024’te ise 40,80 kilometre yeni raylı sistem yapılması hedefleniyor. Bunların toplam tahmini maliyeti ise yaklaşık 36 milyar TL.



DENİZ YOLUNUN PAYI ARTACAK



Ulaşımdaki hedefler arasında sürücüsüz ulaşım, elektrikli araçlar gibi teknolojik ve çevre dostu yeniliklerin yaygınlaştırılması, aktarma merkezi sayılarının artırılması ile ara ulaşım modları aracılığıyla ana ulaşım modlarının desteklenmesi, toplu taşıma sistemleri arası entegrasyonun güçlendirilmesi de yer alıyor.



Deniz yolu taşımacılığının payının artırılması, ortak iskele sisteminin kurulması. Zaman-ücret-güzergah entegrasyonun diğer ulaşım modları dikkate alınarak planlanması. İskelelere, stratejik konumlara ve zamana göre yolcu kapasiteleri dikkate alınarak deniz araçlarının planlanması, bisiklet yolu uygulamalarının artırılması ve teşvik edilmesi. Gelir getirici modellerin oluşturulması gibi projelerde stratejik planda yer alıyor.



Stratejik planda yer alan bazı başlıklar:



YEŞİL ALAN



Kamuya ait uygun alanların yeni yeşil alan için tahsisi. Gerektiğinde yeni yeşil alan oluşturulabilmesi için kamulaştırma çalışmalarının yapılması.



TURİZM



İstanbul’un turizm potansiyelinden fayda sağlayacak yatırım ve gelir kalemlerinin oluşturulması.



TARIM



Kentsel tarımın teşvik edilmesi. Kırsal alanlarda kalite ve getirisi yüksek tarımsal üretimin artırılması.



SOSYAL YARDIMLAR



Nakdi yardım alan yıllık kişi sayısını 372 bin 678’den, 2020’de 444 bin 460’a çıkartılması. Ulaşım alanında sosyal destek ödemelerinden faydalanan kişi sayısını da 2 milyon 150 binden, 2020’de 2 milyon 793 bin kişiye çıkartılması.



MUHTARLIK



Muhtarlık ziyaret sayasını bin 922’den 3 bin 844’e çıkartılması. İlçe muhtarlarıyla toplam istişare toplantı sayısını 39’dan 78’e çıkartılması.



İTFAİYE



İtfaiye personel sayısının artırılması. Toplumda afet ve acil durumlar hakkında farkındalığın artırılması.



KÜTÜPHANE VE MÜZE



Kütüphanecilik konusundaki eksikliklerin giderilmesi. Müzecilik faaliyetleri tanıtımının artırılması ve etkin yönetimi.



İBB’YE TEK ÇATI



İBB Başkanı İmamoğlu’nun stratejik planına göre belediye birimlerini tek merkezde toplanması da yer alıyor. Buna göre, İBB binalarının farklı lokasyonlara dağılması nedeniyle destek hizmetlerinin maliyetlerinin artması, etkin ve verimli araç yönetiminin yeterli düzeyde olmaması tespiti yapıldı. Planda konuyla ilgili olarak şöyle denildi:



“İBB birimlerinin tek bir merkezde toplanması, araçların tasarrufu destekleyecek rasyonellikte tek merkezden yönetiminin sağlanması.”