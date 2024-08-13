İBB’nin sulama sistemi patladı: Sürücüler E-6'da araçlarını yıkadı!

İstanbul Avcılar TEM Otoyolu kenarında bulunan İBB ’ye ait yeşillik alandaki sulama sistemi arızalandı. Sular yeşillik alan yerine yola doğru şelale gibi akınca, durumu fırsat bilen sürücüler ise, saatlerce boşa akan bol su ile araçlarını temizlediler.

Emniyet şeridine yanaşıp suyun altına girerek aracını yıkayan sürücüler, Basın Ekspres İkitelli istikametine gidecek araçların da yolunu tıkadı. Yaşanan ilginç anlar, yoldan geçen bir vatandaş tarafından kaydedildi, araç yıkayanları seyredenlerde trafiğin yavaşlamasına sebep olunca Ispartakule'ye doğru trafik sıkıştı. Yoğunluk Ambarlı Liman yolu E-6 bağlantısına kadar geniş bir alanı etkiledi.