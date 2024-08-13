İBB’nin sulama sistemi patladı: Sürücüler E-6'da araçlarını yıkadı!

Avcılar TEM Otoyolu'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait sulama sistemi patladı. Durumu fırsata çeviren sürücüler araçlarını yıkamaya çalışanca trafik tıkandı.

İBB’nin sulama sistemi patladı: Sürücüler E-6'da araçlarını yıkadı!

Avcılar TEM Otoyolu kenarında bulunan ’ye ait yeşillik alandaki sulama sistemi arızalandı. Sular yeşillik alan yerine yola doğru şelale gibi akınca, durumu fırsat bilen sürücüler ise, saatlerce boşa akan bol su ile araçlarını temizlediler.

İBB’nin sulama sistemi patladı: Sürücüler E-6'da araçlarını yıkadı! - 1



Emniyet şeridine yanaşıp suyun altına girerek aracını yıkayan sürücüler, Basın Ekspres İkitelli istikametine gidecek araçların da yolunu tıkadı. Yaşanan ilginç anlar, yoldan geçen bir vatandaş tarafından kaydedildi, araç yıkayanları seyredenlerde trafiğin yavaşlamasına sebep olunca Ispartakule'ye doğru sıkıştı. Yoğunluk Ambarlı Liman yolu E-6 bağlantısına kadar geniş bir alanı etkiledi.

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