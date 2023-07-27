İBB’ye 100 yeni metro aracı | İmamoğlu: Haziran 2025’e kadar hatta indirilecekler

Ekrem İmamoğlu, şöyle konuştu:



"Bu bağlamda yatırımlarımızı artıran ve hızlandıran bir yönetim olduk. 4 yıldır gerçekten ciddi bir yatırımı, kaynağı metrolarımıza aktardık. 2023 yılı yatırım harcamamızın yüzde 40'tan fazlasını raylı sistemlere ayırmış durumdayız. Yıllık metro üretme hızımız da gerçekten bir rekora doğru gidiyor. Rekor dediğimize bakmayın. Bunun bile İstanbul'a ne yazık ki yeterli olmayacağını düşünüyoruz."



Ekrem İmamoğlu, 2025 yılının haziran ayına kadar 100 metro aracının hatta indirilme işleminin tamamlanacağını sözlerine ekledi.



Konuşmaların ardından İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin, Raylı Sistemler Daire Başkanı Ceyhun Avşar ile Bozankaya Grup kurucusu ve firma sahibi Murat Bozankaya sözleşmeyi imzaladı.