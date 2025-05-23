İBB'ye dördüncü dalga operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik dördüncü dalga operasyon başlatıldı.

Operasyonun İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığı'ndaki usulsüzlük iddialarına ilişkin olarak başlatıldığı bildirildi.

Başsavcılık 49 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

İstanbul, İzmir, Trabzon, Antalya, Tunceli ve Kocaeli illerinde eş zamanlı yapılan operasyonda şu ana kadar 44 kişi gözaltına alındı.

Bu isimler arasında KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, İSTAÇ Genel Müdürü Ziya Gökmen Togay, İbrahim Bülbüllü, Nezahat Kurt ve Koruma Müdürü Mustafa Akın da bulunuyor.

Emniyet güçleri beş kişiyi arama ve yakalama çalışmalarını sürdürüyor.

ALİ KURT KİMDİR?

Ali Kurt, 1981 yılında İstanbul Bakırköy’de doğdu. İlk orta ve lise öğrenimini Mersin’de tamamladı.



İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliğinden 2005 yılında mezun oldu. Yüksek Lisans eğitimini Okan Üniversitesinde 2011-2013 yılları arasında Kentsel Dönüşüm programında tamamladı.



Toplu Konut İdaresi (TOKİ) İstanbul biriminde 2005 yılında göreve başladıktan sonra, 2005-2013 yılları arasında Harita Mühendisi, Uzman Yardımcısı ve Uzman görevlerinde bulundu.



2013-2018 yılları arasında İstanbul Arsa Üretim Şube Müdürü olarak 2018-2019 döneminde İstanbul Emlak Dairesi Başkanlığı ve İstanbul Kentsel Yenileme Dairesi Başkanlığı görevlerini üstlendi.



2012-2014 yılları arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul 2. Bölge Tabiat Varlıkları Komisyon Üyeliği yapan Kurt, 2015 yılından beri de kamu iştiraki şirketlerde yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır.



2019 yılında KİPTAŞ Genel Müdürlüğü’ne, Ekim 2024 itibarıyla İBB İştirakler Şehircilik Grubu Başkanı (KİPTAŞ, İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ, Boğaziçi Yönetim AŞ, İSPARK, İstanbul İmar AŞ) ve KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmıştır. Ali Kurt evli ve 2 çocuk babasıdır.

