İBB'ye ihale operasyonu: 12 şüpheli gözaltında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB ) yolsuzluk suçlamasıyla yeni bir operasyon yapıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Elektronik Sistemler Müdürlüğü tarafında yapılan altı ihaleyi konu alıyor.

12 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Söz konusu ihalelerde iş ve işlemlerde usulsüzlük olduğu iddiasıyla sabah saatlerinde İstanbul, Kırklareli ve Trabzon'da belirlenen adreslere baskınlar yapıldı.

Polis soruşturmayla ilgili olarak 12 şüpheliyi gözaltına aldı.

Savcılık ve emniyetin çalışmaları sürüyor.

GEÇEN HAFTA 12 KİŞİ TUTUKLANDI

İBB'ye yönelik geçen hafta da bir ihale operasyonu yapılmıştı .

Ağaç ve Peyzaj A.Ş. bünyesindeki ihalelerle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 23 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 12'sinin tutuklanmasına karar verilmişti.