İBB’ye kent uzlaşısı soruşturması: Üç yakalama kararı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlatılan operasyonun “kent uzlaşısı” ayağında, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, Halkların Demokratik Kongresi mensubu olduğu ifade edilen Havun Altın ile Azad Barış hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, firari şüpheliler Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, Azad Barış ve Hunav Altun hakkında yakalama kararı çıkardı.
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