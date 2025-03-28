İBB'ye operasyon: Ebru Özdemir'e tutuklama talebi

İBB'ye yönelik yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir için tutuklama talep edildi.

7 KİŞİYE TERÖR SUÇLAMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Resul Emrah Şahan’ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek suçlamasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.



TUTUKLAMA TALEBİ

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarıldıktan sonra Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na giderek teslim olan ve sonrasında gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Yerleşkesi’ne götürülen Özdemir’in işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Özdemir, adliyeye gönderildi. Savcılık ifadesi tamamlanan Ebru Özdemir, "terör örgütüne yardım etmek" suçundan tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

ÜÇ KİŞİ TUTUKLANDI



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İBB’ye yönelik yürütülen terör soruşturması kapsamında, Ekrem İmamoğlu serbest bırakılmış, Mahir Polat ve Resul Emrah Şahan ile Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan tutuklanmıştı.



Soruşturma kapsamında, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, Ebru Özdemir, Azad Barış ve Hunav Altun hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.

EBRU ÖZDEMİR KİMDİR?



Ebru Özdemir, liseyi İstanbul Saint Joseph Fransız Lisesi'nde bitirdi.



Özdemir, Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Özdemir, lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nde tamamladı.



Birçok özel kurumda proje sorumlusu, proje koordinatörü, müdür ve kurucu olarak görevlerde bulunan Özdemir, 2020 yılından itibaren araştırma sektöründe Genel Koordinatör olarak görev yaptı. 2021 yılında sivil toplum alanında Proje Koordinatörü olarak çalıştı.



Özdemir, birçok sivil toplum kuruluşlarında gönüllü ve yönetici olarak çalıştı, Ayrıca Fransızca ve İngilizce dillerini ileri düzeyde bilmektedir.