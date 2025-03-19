İBB’ye operasyon: Hakkında gözaltı kararı verilen isimler netleşti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik iki ayrı soruşturma başlatıldı.



İlk soruşturmada aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu şüphelilere “Terör örgütü PKK ile ortak hareket etme” suçlaması yöneltildi.



İkinci soruşturma ise yolsuzluk ve rüşvet iddialarına ilişkin.



Operasyon kapsamında 106 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.



İBB Başkanı İmamoğlu bu sabah saatlerinde gözaltına alındı.