İBB’ye yeni operasyon: 25 kişi hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Ali İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.



Soruşturma kapsamında 25 şüphelinin, örgütün İSFALT ve İETT'den aldığı ihalelere fesat karıştırdığı belirlendi.



Söz konusu ihalelerin komisyonlarında yer alan kişiler ile ihale yetkililerinden oluşan şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul, Antalya, Çanakkale, Trabzon, Bursa ve Giresun'da operasyon düzenlendi.

İETT GENEL MÜDÜRÜ DE GÖZALTINDA



Operasyonda 20 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında İETT Genel Müdürü İrfan Demet'in de olduğu öğrenildi.



Diğer 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

TOPLAM ŞÜPHELİ SAYISI 355 OLDU

Öte yandan İBB'ye yönelik yolsuzluk iddiası kapsamında, 104 şüpheli tutuklu bulunurken, 216'sına adli kontrol tedbiri konuldu.

Soruşturma kapsamında 15 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürerken, son operasyonla birlikte toplam şüpheli sayısı 355 oldu.