İBB'ye yönelik operasyonda kamerayı kapatan koruma gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında İBB'ye yönelik ikinci dalga operasyonda 53 şüpheliden 47'si gözaltına alındı.

KORUMA DA GÖZALTINA ALINDI

Yolsuzluk soruşturmasına giren görüntülerde Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'daki bir otelde şüpheliler Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Fatih Keleş ve Hüseyin Köksal ile görüşmesinden 50 dakika önce korumalarının gelerek görüşme yapacağı alanı gören kameraları bantla kapattığı ve görüntü alınmasını engellediği tespit edilmişti.



Bugün yapılan operasyonda gözaltına alınanlar arasında görüntü alınmasını engellemek için güvenlik kameralarını bantla kapatan koruma Çağlar Türkmen'in de olduğu belirtildi.

