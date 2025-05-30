İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 5 milyon TL iddiası: "Elden teslim ettim"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu kişiler hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" iddiasıyla yürüttüğü yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Soruşturmanın şüphelilerinden Eyüp Subaşı, savcılık ifadesinde, Fatih Keleş ile 2014'te bir yemekte tanıştıklarını, o yıl belediye seçimlerinden 2 ay önce Keleş'in kendisini arayarak, Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyasına yönelik baskı ve duvar işlerini yapmasını teklif ettiğini iddia etti.

"REKLAM İŞLERİ YAPTIM"

Teklifi kabul ettiğini aktaran Subaşı, "Akabinde Keleş, Beylikdüzü'ndeki bir seçim ofisinde beni Ekrem İmamoğlu ile tanıştırdı. İmamoğlu bu görüşmede bana, 'Reklam işleriyle alakalı resmi ve gayriresmi tüm süreci Fatih Keleş'le yönetebilirsiniz.' dedi. Bu süreçten sonra Keleş ile İmamoğlu'nun önce Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde, sonra Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde reklam işlerini yaptım." dedi.

Şüpheli Subaşı, 2019'daki seçimlerde de Keleş'i arayarak İmamoğlu'nun seçim çalışmaları ve reklam işlerini halledebileceğini söylediğini, Keleş'in de teklifi kabul ettiğini anlatarak, söz konusu işleri yerine getirdiğini söyledi.

"5 MİLYON LİRA PARAYI ELDEN TESLİM ETTİM"

İmamoğlu 2019'da İBB Başkanı seçildikten sonra şirketinin uzmanlık alanının açık hava ve diğer reklam mecraları olduğunu, bunlarla ilgili işleri yapabileceğini Fatih Keleş'e bildirdiğini ifade eden Subaşı, şu iddialarda bulundu:

"Fatih Keleş, bu teklifimi kabul etti ve üretim ihalesiyle alakalı iş için benden ciromun yüzde 10'unu elden ve nakit olarak talep etti. Ben de kabul ettim.

Sonraki süreçte Keleş de beni Kültür AŞ'ye genel müdür olarak atanan Serdal Taşkın'a yönlendirdi. Taşkın, üretimle alakalı ihale sürecini benim kazanacağım şekilde organize etti.

Üretim olarak bahsetmiş olduğum bu ihalenin konusu, 1 yıl boyunca yapılacak dijital baskı, billboard, afiş ve belediye tanıtım bilgilendirme görselleridir.

Bu ihale 2020'nin başlarında yapıldı. İhale sürecinde yaptığımız ciroların hak ediş ve ödemelere tekabül eden kısmın yüzde 10'unu Genç Popülist Medya şirketinden nakit olarak çekip, Fatih Keleş'e Florya'da bulunan başkanlık konutundaki çalışma ofisinde parça parça olmak üzere farklı tarihlerde toplamda 8-10 defa 5 milyon lira civarı parayı elden teslim ettim.

Gördüğüm kadarıyla bu ofis içerisinde herhangi bir kasa yoktu. Parayı oradaki bir dolaba koyardı veya sırt çantasıyla götürürdü.

Fatih Keleş, bana bu nakit para alımından bizzat Ekrem İmamoğlu'nun bilgisinin olduğunu söylerdi."

