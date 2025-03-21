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İBB'ye yolsuzluk ve terör operasyonu: Sosyal medya paylaşımlarına iki tutuklama istemi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı operasyona ilişkin sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili olarak gözaltına alınan iki şüpheli, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

İBB'ye yolsuzluk ve terör operasyonu: Sosyal medya paylaşımlarına iki tutuklama istemi
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ’nun da gözaltına alındığı operasyona ilişkin paylaşımlarına yönelik soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında iki sosyal medya hesabı yöneticisinin gözaltına alındığını bildirdi.

İki şüpheliye halkı kin ve düşmanlığa tahrik, kamu düzenini bozmaya yönelik manipülasyon içerik paylaşım yaptıkları suçlamaları yöneltildi.

Başsavcılık iki şüphelinin savcılık ifadeleri sonrasında tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildiğini bildirdi.

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