İber Yarımadası alev alev: 19 ayrı yangın

İspanya'nın kuzeyindeki Kastilya ve Leon'da 25, Galiçya'da 14, Asturias'da 12 noktada alevlerle mücadele sürüyor.



Binlerce itfaiyeci alevleri söndürmek için çabalıyor.



Galiçya bölgesinde şu ana kadar 47 bin hektardan fazla alanın yandığı belirtildi.



Yangınlardan dolayı yüzlerce kişinin evlerinden uzakta, spor salonları ve barınma yerlerinde kaldığı aktarıldı.



TARİHİ KİLİSE DE TEHDİT ALTINDA



Verin şehrinde, 17. yüzyıldan kalma Atalaia(atalaya) kalesi de yangın tehdidi ile karşı karşıya..



Kalenin çevresindeki ağaçlık alanda çıkan yangını söndürmek için çok sayıda itfaiye ekibi görev alıyor.



İspanya'daki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına Askeri Acil Yardım birimleri ve Avrupa Birliği'nden gönderilen uçaklar da destek veriyor.



İspanya İçişleri Bakanı, geçtiğimiz günlerde orman yangınları ile mücadele için çok sayıda ülkeye yardım çağrısında bulunmuştu.



Ülkede şimdiye kadar İngiltere'nin başkenti Londra büyüklüğünde bir alanın küle döndüğü belirtiliyor..



PORTEKİZ'DE 8'İ BÜYÜK 78 YANGIN



İspanya'nın komşusu Portekiz de alevlerle mücadele halinde.



Ülke ağustos ayı başından itibaren alarm durumunda..



Portekiz'de 8'i büyük olmak üzere 78 noktada yangınların sürdüğü açıklandı.



Sivil Savunma Kurumu, ülke genelinde 5 binden fazla itfaiyecinin yangın söndürme çalışmalarına katıldığını, 42 hava ve 305 kara aracının da destek verdiğini duyurdu.