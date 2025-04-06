İbrahim Akın miras için dava açtı

Milli futbolcu İbrahim Akın hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı.



Yeni Asır gazetesinin haberine göre, Akın, babasının ölümünün üstünden beş yıldan fazla süre geçtikten sonra Konak Güzelyalı'daki bir apartman dairesi için "yarısı benim" diyerek dava açıp babasının mirasından pay istedi.

SIRLAR ORTAYA DÖKÜLDÜ



Dava öncesinde de yeni ayrıntılar ortaya çıktı.



Eski futbolcu Erdoğan Akın'ın eşinin rahatsızlığı nedeniyle bir kız çocuğu evlat edindikleri ve İbrahim Akın'ın bu kız çocuğunu bakmak için tuttukları bakıcıdan dünyaya geldiği öğrenildi.



Akın, 18 yaşından sonra babasının soyadını alıp kullanmaya başladı.