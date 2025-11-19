İbrahim Dilek cinayetine özel ekip. 6 şüpheli gözaltında
19.11.2025 15:14
DHA
Mardin'in Dargeçit ilçesinde 18 yaşındaki İbrahim Dilek'in silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili soruşturmada özel ekip kuruldu.
Mardin'in Dargeçit ilçesi Saray Mahallesi Kılavuz Caddesi'ndeki Seyit Hasan Camisi önünde 17 Kasım'da silahlı saldırıya uğrayan İbrahim Dilek (18) hayatını kaybetmişti.
Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, Dilek'in cenazesi ailesi tarafından toprağa verilmişti.
Cinayetin aydınlatılması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Dargeçit İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından özel ekip kuruldu.
Özel ekip, ilçedeki tüm güvenlik ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.
Teknik ve saha çalışmaları sonucu ekipler, belirlenen 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
6 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.