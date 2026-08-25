İbrahim Kalın çekti, dünyaca ünlü marka paylaştı. Fotoğraf tarihinin efsanesinden büyük övgü
25.08.2026 08:56
İbrahim Kalın'ın fotoğrafçılıkla ilgilendiği biliniyor.
Dünyaca ünlü fotoğraf makinesi üreticisi olan Leica'nın Türkiye hesabı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın’ın çektiği İstanbul fotoğrafını paylaştı.
MİT Başkanı Kalın'ın çektiği İstanbul fotoğrafı ünlü fotoğraf makinesi üreticisinden tam not aldı.
Leica Türkiye’nin resmi Instagram hesabından yapılan paylaşımda, Kalın’ın objektifine yansıyan siyah beyaz fotoğrafa yer verildi.
Paylaşımda, “Boğaz’ın ışıltılı suları, kıtaları birleştiren Boğaziçi Köprüsü ve ufuktaki Adalar’ın silüeti, siyah-beyazın asaletinde hayat buluyor. Leica SL2’nin üstün dinamik aralığı, gökyüzündeki dramatik bulutları ve İstanbul’un nakışlarının her bir detayını kristal netliğinde sunuyor." ifadelerine yer verilirken bunun sadece bir fotoğraf değil, bir şehir hikayesi olduğunun da altı çizildi.
Leica Türkiye'nin Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf.
İbrahim Kalın'ın akademik ve bürokratik kariyerinin yanı sıra müzik, fotoğrafçılık ve edebiyat gibi sanatın farklı dallarıyla çok yakından ilgilendiği biliniyor. Kendisi, bu uğraşları basit birer "boş zaman aktivitesi" veya hobi olarak değil, "kendini gerçekleştirme ve varlığı anlamlandırma çabası" olarak gördüğünü belirtiyor.
Ortaokul yıllarından beri gitar ve bağlama çalan Kalın, ayrıca ABD'deki öğrencilik yıllarında kurduğu müzik gruplarında ney de üfledi.
ABD yıllarında başlayan fotoğraf merakını profesyonel bir düzeye taşıyan Kalın'ın özellikle İstanbul temalı siyah-beyaz fotoğrafları dikkat çekiyor.