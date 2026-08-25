İbrahim Kalın çekti, dünyaca ünlü marka paylaştı. Fotoğraf tarihinin efsanesinden büyük övgü

İbrahim Kalın 'ın akademik ve bürokratik kariyerinin yanı sıra müzik, fotoğrafçılık ve edebiyat gibi sanatın farklı dallarıyla çok yakından ilgilendiği biliniyor. Kendisi, bu uğraşları basit birer "boş zaman aktivitesi" veya hobi olarak değil, "kendini gerçekleştirme ve varlığı anlamlandırma çabası" olarak gördüğünü belirtiyor.

Ortaokul yıllarından beri gitar ve bağlama çalan Kalın, ayrıca ABD'deki öğrencilik yıllarında kurduğu müzik gruplarında ney de üfledi.

ABD yıllarında başlayan fotoğraf merakını profesyonel bir düzeye taşıyan Kalın'ın özellikle İstanbul temalı siyah-beyaz fotoğrafları dikkat çekiyor.