İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro yetkilileriyle görüştü

MİT Başkanı İbrahim Kalın, ateşkes müzakerelerindeki son gelişmeler konusunda Hamas Siyasi Büro Yetkilileri ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede ateşkes müzakerelerindeki son gelişmeler ve müzakerelerde kat edilen mesafe ile gelinen son nokta ele alındı, ateşkese ulaşılması için çabaların sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı.