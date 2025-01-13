İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro yetkilileriyle görüştü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Yetkilileri ile bir telefon görüşmesi yaptı.

İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro yetkilileriyle görüştü

MİT Başkanı , ateşkes müzakerelerindeki son gelişmeler konusunda Hamas Siyasi Büro Yetkilileri ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede ateşkes müzakerelerindeki son gelişmeler ve  müzakerelerde kat edilen mesafe ile gelinen son nokta ele alındı, ateşkese ulaşılması için çabaların sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı.

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