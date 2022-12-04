İbrahim Kalın: PKK/YPG bizim için meşru hedef

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Katar merkezli El Cezire televizyonuna mülakat verdi.

Terörle mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kalın, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine olası kara harekatının nedenlerini anlattı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, Suriye'ye yönelik harekatların Türkiye'nin sınırlarını korumak için yapıldığını vurguladı.

"PKK/YPG'nin bütün yapıları ve elemanları, bizim için meşru hedeflerdir, çünkü bunlar terör örgütleridir" diyen Kalın, Rus ya da Amerikan askerlerini hedef alınmadığının altını çizdi.



"BİLGİ VERİLDİ, İZİN ALINMADI"

Terör unsurlarının, kendilerini korumak için Amerikan ya da Suriye rejiminin bayraklarını kullandığını da hatırlatan Kalın, Türkiye'nin ilgili ülkelere bilgi verdiğini ancak hiçbir ülkeden izin almadığını belirtti.

İbrahim Kalın, 13 Kasım'da İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırının arkasında YPG'nin olduğunu yineledi.



PKK TAKTİK DEĞİŞTİRDİ

Saldırıyı düzenleyen kişiye yardım edenlerin de ortaya çıkarıldığını belirten Kalın, "PKK son yıllarda taktik değiştirdi. Farklı ülkelerin vatandaşlarını kullanıyor" dedi.