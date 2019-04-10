Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İtalya'da görüşülecek olan 1915 önergesini kınayarak, Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

"İtalyan Parlamentosu'nun sözde soykırım kararı, tarihi gerçekleri yok sayan ve yeni husumet tohumları eken bir karardır. Cumhurbaşkanımızın ortak tarih komisyonu çağrısını yok sayan ve siyasi popülizmi körükleyen bu yaklaşımları şiddetle reddediyoruz."

İtalyan Parlamentosunun sözde soykırım kararı, tarihi gerçekleri yok sayan ve yeni husumet tohumları eken bir karardır. Cumhurbaşkanımızın ortak tarih komisyonu çağrısını yok sayan ve siyasi popülizmi körükleyen bu yaklaşımları şiddetle reddediyoruz. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) 10 Nisan 2019

"İTALYAN PARLAMENTOSU'NUN TARİHİMİZİ ÇARPITMA GİRİŞİMİNİ KINIYORUZ"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İtalya’da hükümetin 1915 olaylarını “sözde Ermeni soykırımı” olarak tanıması talebiyle parlamentoya bir önerge sunulmasına tepki gösterdi. Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:



“İtalya Parlamentosu’nun tarihimizi çarpıtma ve politize etme çabasını en sert biçimde kınıyoruz.



Bu kısır, düşmanca ve müessif bir yaklaşımdır.



Birbirimizin anılarına saldırmak yerine hep birlikte gerçeğin hikayelere üstün gelmesini sağlamalıyız.”