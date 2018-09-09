Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Kalın, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadele kahramanlarımızı hayırla yad ediyorum, bu özgür ve bereketli toprakların hiçbir karışı esarete boyun eğmedi eğmeyecek" dedi.

TSK da Twitter hesabından "Atatürk'ün ordular ilk hedefimiz Akdenizdir" emriyle şanlı Türk ordusu İzmir'e Türk bayrağını çekmiştir" notuyla, ordunun İzmir'e girişinin de olduğu görüntülerden oluşan bir video yayınladı.