İbrahim Kalın'dan ateşkes açıklaması

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 12. güne girildi.

Bugün saat 10.00 itibariyle sivillerin tahliyesi için insani koridor açılmasına karar verildi.

Rusya, 4 kentte geçici olarak saldırıları durduracak.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklama şunlar yer aldı:

"Ukrayna’da sivillerin tahliyesi için ilan edilen ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz.



Ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve barış müzakerelerinin sonuç vermesi için Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde girişimlerimizi sürdüreceğiz."