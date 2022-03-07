İbrahim Kalın'dan ateşkes açıklaması

Haberler - DHA 07.03.2022 - 11:00
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 12. güne girildi.
Bugün saat 10.00 itibariyle sivillerin tahliyesi için insani koridor açılmasına karar verildi.
Rusya, 4 kentte geçici olarak saldırıları durduracak.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklama şunlar yer aldı:
"Ukrayna’da sivillerin tahliyesi için ilan edilen ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz.
Ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve barış müzakerelerinin sonuç vermesi için Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde girişimlerimizi sürdüreceğiz."