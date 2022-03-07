İbrahim Kalın'dan ateşkes açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Ukrayna'nın 4 kentinde ilan edilen geçici ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Haberler - DHA 07.03.2022 - 11:00

İbrahim Kalın'dan ateşkes açıklaması

İlişkili Haberler

Valilikten patlama sesi uyarısı

Valilikten patlama sesi uyarısı

Rusya-Ukrayna savaşının 12. günü... Rusya'dan 4 kentte ateşkes açıklaması

Rusya-Ukrayna savaşının 12. günü... Rusya'dan 4 kentte ateşkes açıklaması

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 12. güne girildi. 

Bugün saat 10.00 itibariyle sivillerin tahliyesi için insani koridor açılmasına karar verildi. 

Rusya, 4 kentte geçici olarak saldırıları durduracak.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü , konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklama şunlar yer aldı:

"Ukrayna’da sivillerin tahliyesi için ilan edilen ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz.

Ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve barış müzakerelerinin sonuç vermesi için Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde girişimlerimizi sürdüreceğiz."

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...