İbrahim Kalın'dan Fransa'ya YPG tepkisi

İlişkili Haberler Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Suriye açıklaması

Son dakika haberi!

Terör örgütü YPG heyetiyle görüşen ve sonrasında SDG ile Türkiye arasında arabuluculuk yapmak istediğini söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Türkiye'den yanıt geldi.

Macron'un bu açıklamalarına tepki gösteren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye'nin, SDG adı altında kendini meşrulaştırmaya çalışan PKK/PYD/YPG ile ilgili duruşu açık ve nettir" dedi.

"Türkiye ile bu tür terör yapılanmaları arasında 'diyalog, temas, arabuluculuk' gibi ciddiyetten uzak yaklaşımları reddediyoruz" diyen Kalın, "Dost ve müttefik kabul ettiğimiz ülkeler, terörün her türüne karşı açık ve net bir tavır sergilemelidir" ifadelerini kullandı.

Kalın, ayrıca Macron'un Başdanışmanı Philippe Etienne ile bir telefon görüşmesi de yaptı.