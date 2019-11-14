İbrahim Kalın: Washington ziyareti kriz beklentilerini boşa çıkarttı

İbrahim Kalın, Erdoğan'ın Erdoğan-Trump görüşmesi için "Washington ziyareti kriz, kopuş, kavga beklentilerini boşa çıkarttı" dedi.

kalın.jpg

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın ulusal çıkarlar, egemenlik haklarına saygı ve doğru bilgiye dayalı diyalog ve müzakere zemininde gerçekleşen Washington ziyareti kriz, kopuş, kavga, vs. beklentilerini boşa çıkarttı." değerlendirmesinde bulundu.

Kalın, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu.

İbrahim Kalın, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın ulusal çıkarlar, egemenlik haklarına saygı ve doğru bilgiye dayalı diyalog ve müzakere zemininde gerçekleşen Washington ziyareti kriz, kopuş, kavga, vs. beklentilerini boşa çıkarttı. Makul ve meşru olan eninde sonunda kazanacaktır." ifadelerini kullandı.

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...