İbrahim Özden Kaboğlu kimdir? İbrahim Kaboğlu'nun biyografisi

İstanbul Barosu’nun 126. Genel Kurulu'nda İbrahim Kaboğlu başkan seçilmişti. Bir dönem Milletvekili olarak da Meclis'te yer alan İbrahim Kaboğlu, uzun yıllar Marmara Üniversitesi'nde görev yapmıştı. İşte, İbrahim Kaboğlu'nun biyografisi...



İBRAHİM ÖZDEN KABOĞLU KİMDİR?



İbrahim Kaboğlu, 10 Nisan 1950 yılında Artvin Borçka'da doğdu. 1974 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. 1981 yılında Limoges Üniversitesi ve Ankara Üniversitesinde doktorasını yaptı.



1987'de doçent, 1994 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde profesör oldu.



2003 yılında Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Kurulu Başkanlığına getirildi.



2008 yılında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan açılan davadan raporun bilimsel içeriğe sahip olduğu ve şiddeti teşvik etmediği gerekçesiyle beraat etti.



Marmara Üniversitesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı görevinde iken 686 numaralı Kanun Hükmünde Kararname ile üniversiteden ihraç edildi.



2018 Türkiye genel seçimlerinde, Cumhuriyet Halk Partisinden İstanbul milletvekili seçildi. 2023 Türkiye genel seçimlerinde CHP'den milletvekili adayı olmak için başvuru yaptı fakat aday gösterilmedi.



2024 yılında İstanbul Barosu başkanı seçildi.