İbrahim Turhan hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Borsa İstanbul Genel Müdürü İbrahim Mustafa Turhan hakkında, sosyal medya paylaşımları nedeniyle resen soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, sosyal medya platformlarında kamuoyuna yansıyan paylaşımların incelendiği belirtildi.

Açıklamada, “ibrahimturhan2” isimli hesabın kullanıcısı olan ekonomist Turhan’ın, doğrudan ya da dolaylı olarak sermaye piyasası araçları hakkında yatırımcıda korku ve paniğe neden olacak nitelikte paylaşımlar yaptığının tespit edildiği ifade edildi.

Bunun üzerine Turhan hakkında resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İBRAHİM MUSTAFA TURHAN KİMDİR?

Ekonomist ve akademisyen İbrahim Mustafa Turhan, 2008-2011 yıllarında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı yaptı. 2012’de İMKB Başkanı olarak göreve başlayan Turhan, Borsa İstanbul’un kurulmasının ardından kurumun Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü oldu. Daha sonra 25. ve 26. dönemlerde AK Parti’den İzmir milletvekili olarak TBMM’de görev yaptı.