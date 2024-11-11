İbrahim Yılmaz kimdir? Yasa dışı bahis soruşturmasında adı geçen İbrahim Yılmaz kaç yaşında, ne iş yapıyor?

İbrahim Yılmaz, 19 Aralık 1985 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir ve aslen Çorumludur.



Lise eğitimini Çorum Lisesi'nde tamamlayan Yılmaz, ardından İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olmuştur.



İş hayatına güvenlik sektörüyle adım atan Yılmaz, bu alandaki kariyerini kendi güvenlik şirketini kurarak sürdürmüştür.



Öte yandan, zaman zaman dizilerde yan rollerde de yer almıştır.