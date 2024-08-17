İbrahim Yumaklı kimdir, nereli? (Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın özgeçmişi)

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen yangınlara ilişkin yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Yumaklı, kamuoyunu yapılan çalışmalarla ilgili bilgilendirildi. Peki, İbrahim Yumaklı kimdir? Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın özgeçmişini derledik.

İbrahim Yumaklı kimdir, nereli? (Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın özgeçmişi)

İbrahim Yumaklı 1969 yılında Kastamonu'da dünyaya geldi. 1992 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu.

1993 yılında Marshall Boya A.Ş.'de ithalat işlemleri uzmanı olarak iş hayatına başladı. 2011 yılına kadar Akzo Nobel bünyesinde bulunan Marshall Boya A.Ş. ile bağlı grup şirketlerinin mali gruplarında yöneticilik yaptı. 2011 yılında Aljazeera Türkiye'de çalışmaya başladı. 2012-2015 yılları arasında Aljazeera Türkiye'nin sahip olduğu TV kanalını yönetti. Ocak-Ekim 2016 tarihleri arasında Anadolu Ajansı Uluslararası Operasyonlar Direktörlüğü görevini yürüttü. Ekim 2016 tarihinden itibaren Genel Müdür ve İcracı Yönetim Kurulu Üyesi olarak GÜBRETAŞ'ta görev yaptı.

7 Nisan 2022 tarihinde Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı görevine getirildi.

3 Haziran 2023 tarihinde, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle, Tarım ve Orman Bakanı olarak atandı.

İngilizce bilen YUMAKLI, evli ve iki çocuk babasıdır.​

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