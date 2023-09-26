İbrahim Yumaklı kimdir? Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

İbrahim Yumaklı, 1969 yılında Kastamonu'da doğdu. 1992 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu.



1993 yılında Marshall Boya A.Ş.'de ithalat işlemleri uzmanı olarak iş hayatına başladı. 2011 yılına kadar Akzo Nobel Türkiye bünyesinde bulunan Marshall Boya A.Ş. ile bağlı grup şirketlerinin mali gruplarında yöneticilik yaptı.



2011 yılında Aljazeera Türkiye'de çalışmaya başladı. 2012-2015 yılları arasında Aljazeera Türkiye'nin sahip olduğu TV kanalını yönetti. Ocak-Ekim 2016 tarihleri arasında Anadolu Ajansı Uluslararası Operasyonlar Direktörlüğü görevini yürüttü.



Ekim 2016 tarihinden itibaren Genel Müdür ve İcracı Yönetim Kurulu Üyesi olarak GÜBRETAŞ'ta görev yaptı.



7 Nisan 2022 tarihinde Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı görevine getirildi.



3 Haziran 2023 tarihinde, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle, Tarım ve Orman Bakanı olarak atandı.



İngilizce bilen İbrahim Yumaklı, evli ve iki çocuk babasıdır.​