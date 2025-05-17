İbrahim'den sekiz gündür haber yok
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki İbrahim Niçir Kom'dan sekiz gündür haber alınamıyor. Ekipler, genç İbrahim'i arama çalışmalarını sürdürüyor.
Hakkari'de kaybolan 16 yaşındaki İbrahim Niçir Kom'dan sekiz gündür haber alınamıyor.
Geçen cumartesi günü öğle saatlerinde meydana gelen kazada akıntıya kapılan gencin bulunması için ekipler bölgede çalışma yürütüyor.
Ankara'dan gelen 18 kişilik JÖAK ekibi de zorlu arama operasyonuna destek veriyor.
Akıntılı ve çamurlu dere yatağında enkaz parçalarını tek tek kontrol eden ekipler, bir yandan da doğa şartlarıyla mücadele ediyor.
Sekiz gündür olayın yaşandığını yerde bekleyişlerini sürdüren ve ekiplerden gelecek sevindirici bir haber bekleyen baba Nevzet Kom, "Devletimiz tüm imkanlarıyla seferber oldu. Vatandaşlarımız da destek veriyor. Allah hepsinden razı olsun. Tek temennimiz oğluma ulaşmaktır. 8 gündür bizde burada bekliyoruz. İnşallah kısa sürede oğlumu bulacağız." dedi.
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