İbrahim'den sekiz gündür haber yok

Akıntılı ve çamurlu dere yatağında enkaz parçalarını tek tek kontrol eden ekipler, bir yandan da doğa şartlarıyla mücadele ediyor.

Sekiz gündür olayın yaşandığını yerde bekleyişlerini sürdüren ve ekiplerden gelecek sevindirici bir haber bekleyen baba Nevzet Kom, "Devletimiz tüm imkanlarıyla seferber oldu. Vatandaşlarımız da destek veriyor. Allah hepsinden razı olsun. Tek temennimiz oğluma ulaşmaktır. 8 gündür bizde burada bekliyoruz. İnşallah kısa sürede oğlumu bulacağız." dedi.