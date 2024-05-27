İç Anadolu'da yarın kuvvetli sağanak bekleniyor

İç Anadolu için yarın kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

İç Anadolu'da yarın kuvvetli sağanak bekleniyor
Meteoroloji'den 12 il için sarı kodlu uyarı: Çok kuvvetli geliyor! (Yeni haftada hava nasıl olacak?)

Meteoroloji'den 12 il için sarı kodlu uyarı: Çok kuvvetli geliyor! (Yeni haftada hava nasıl olacak?)

Haberi Görüntüle

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden 20.00'ye kadar İç Anadolu'da beklenen yağışların; Ankara, Konya, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat ve Kırıkkale çevreleri ile Kayseri ve Sivas'ın batısında yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Köpeğe çarpamamak manevra yapan otomobil takla attı: 5 yaralı

Köpeğe çarpamamak manevra yapan otomobil takla attı: 5 yaralı

İzmir'de yasaklı ırk köpek kediyi nefessiz bıraktı, sahibi gözaltına alındı

İzmir'de yasaklı ırk köpek kediyi nefessiz bıraktı, sahibi gözaltına alındı

İstiklal Marşı okunurken ayağa kalkmayan akademisyen açığa alındı

İstiklal Marşı okunurken ayağa kalkmayan akademisyen açığa alındı

Akaryakıt istasyonunun ofisi alev alev yandı: Facianın eşiğinden dönüldü

Akaryakıt istasyonunun ofisi alev alev yandı: Facianın eşiğinden dönüldü

Yakınları 3 gündür haber alamıyordu: Cesedi tavan arasında bulundu

Yakınları 3 gündür haber alamıyordu: Cesedi tavan arasında bulundu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...