İç Anadolu'nun doğusu için kuvvetli kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Yozgat ve Sivas çevreleriyle Aksaray'ın doğusunda beklenen kar yağışlarının kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.



Buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar ve özellikle yüksek kesimlerde tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.