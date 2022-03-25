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İç çamaşırından 4 bin 900 uyuşturucu hap çıktı

Adana'da şüphe üzerine durdurulan otomobildeki 3 Suriyeliden birinin iç çamaşırında 4 bin 900 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Haberler - DHA 25.03.2022 - 10:00

İç çamaşırından 4 bin 900 uyuşturucu hap çıktı

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'da narkotik ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, Sarıçam ilçesinde şüphe üzerine 3 Suriyelinin bulunduğu otomobili durdurdu.

Ekiplerin yaptığı üst aramasında, M.E.'nin (33) iç çamaşırına gizlediği 4 bin 900 uyuşturucu hap bulundu.

M.E., otomobilin sürücüsü A.A. (43) ve ön koltukta oturan A.M. (32) gözaltına alındı.

Şüphelilerden A.M. ve A.A.'nın, suçlamaları kabul etmeyerek, M.E.’nin uyuşturucu hap taşıdığından haberlerinin olmadığını öne sürdü.

M.E.'nin ise 2 arkadaşının da durumdan haberdar olduğunu söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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