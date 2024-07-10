İç giyim mağazasında şoke eden hırsızlık! Baktı beğendi, fantezi kıyafetini çaldı

İzmit ilçesinde iç giyim mağazasına giren kadın bakıp beğendiği fantezi kıyafetini çaldı. Kadının soğukkanlılığı ise "pes" dedirtti.

İç giyim mağazasında şoke eden hırsızlık! Baktı beğendi, fantezi kıyafetini çaldı

Edinilen bilgiye göre olay, yürüyüş yolu üzerinde bulunan iç giyim mağazasında meydana geldi. İddiaya göre iş yerine müşteri gibi giren kadın, eline aldığı fantezi kıyafetini ilk olarak inceledi.

Kıyafeti beğenen kadın, katlayarak çantasına koyduktan sonra mağazadan ayrıldı.

O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kadının fantezi kıyafetini incelemesi, katlaması ve arkasını dönüp hızla uzaklaşırken çantasına atması yer alıyor.



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