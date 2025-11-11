İçeceğe ek ücret talep eden restorana para cezası

Ticaret Bakanlığı, İzmit’te faaliyet gösteren bir restoranda menüde ve ışıklı tabelada 'Tavuk Dürüm + Patates + İçecek 280 TL' olarak belirtilmesine rağmen, menüde yer alan içecek seçeneği kola tercih edildiğinde ek ücret talep edilmesine para cezası verdi.



Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden bir restoranın içecek için fazla ücret talep ettiği konusuna ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, “Bir vatandaşımızdan, İzmit merkezde faaliyet gösteren bir restoranda, menüde ve ışıklı tabelada 'Tavuk Dürüm + Patates + İçecek 280 TL' olarak belirtilmesine rağmen, menüde yer alan içecek seçeneği kola tercih edildiğinde ek ücret talep edildiği yönünde bildirim alınmıştır. Ticaret Bakanlığımız ekiplerince konu hakkında ivedilikle inceleme gerçekleştirilmiştir. Yapılan denetim sonucunda; menü fiyatı ile tahsil edilen fiyat arasında farklılık bulunduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 54. maddesi uyarınca işletme hakkında idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca, söz konusu uygulama “yanıltıcı reklam” kapsamında değerlendirilmek üzere Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü-Reklam Kurulu’na sevk edilmiştir. Vatandaşlarımızın benzer durumlarla karşılaşmaları halinde ALO 175 Tüketici Danışma Hattı veya CİMER üzerinden bildirimde bulunmaları önemle rica olunur” ifadelerini kullanıldı.