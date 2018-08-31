İstanbul’un Ataşehir ilçesine bağlı İçerenköy Mezarlığı'nda kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri, çalışma başlattı.
Mezarlığa giden ekipler, burada kazı yapan 3 kişiyi gözaltına aldı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
İçerenköy Mezarlığı’ndaki kaçak kazıya 3 gözaltı
Anadolu AjansıTürkiye
İstanbul’da İçerenköy Mezarlığı'nda kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla üç kişi gözaltına alındı. Zanlılar, savcılıkça serbest bırakıldı.
İstanbul’un Ataşehir ilçesine bağlı İçerenköy Mezarlığı'nda kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri, çalışma başlattı.