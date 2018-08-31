İstanbul’un Ataşehir ilçesine bağlı İçerenköy Mezarlığı'nda kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri, çalışma başlattı.

Mezarlığa giden ekipler, burada kazı yapan 3 kişiyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.