İçinde 590 bin lira olan çanta buldu, sahibine teslim etti

Samsun’da içinde 590 bin lira olan bir çanta bulan kadın, parayı sahibine teslim etti.



Atakum’da Adem Memiş, dün otomobilinin bagajından 590 bin lirasını düşürdüğü gerekçesiyle Recep Tokur Polis Merkezi’ne müracaatta bulundu.



İçinde yüklü miktarda para bulunan çanta, bugün Aysel Aktaş tarafından bulunarak, polis merkezine getirildi.



Merkeze çağırılan Adem Memiş’e parası teslim edildi.



Memiş, hem Aktaş’a hem de polis ekiplerine teşekkür etti.