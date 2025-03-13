İçinde binlerce lira olan kasayı açamayınca çareyi sırtlayıp götürmekte buldular
İstanbul'da bir kargo şirketinin dükkanından içinde 10 bin dolar, 6 bin euro ve 200 bin lira değerinde çek bulunan kasa çalındı.
Fatih, Kemal Paşa Mahallesi, Fethi Bey Caddesi'nde bulunan bir iş hanındaki kargo dükkanına 16 Eylül 2024'te hırsız girdi.
Hırsızlar, içinde cep telefonu, 10 bin dolar, 6 bin euro ve 200 bin lira değerinde çek bulunan kasayı açmaya çalıştı. Hırsızlar, bir süre uğraşmalarına rağmen kasayı açamayınca taşıyarak çıkardı.
Hırsızlığı fark eden dükkan sahibinin şikayeti üzerine Emniyet konuyla ilgili çalışma başlattı.
Görüntülerde, 5 kişi oldukları belirlenen şüphelilerin içeri girdikten sonra kasayı taşıyarak dışarı çıkarttıkları görüldü.
GÖZALTINA ALINDILAR
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada kimliklerini belirledikleri şüphelilerden S.D. (22) ile O.Y.'yi (24) düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.
Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan şüphelilerin suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Polis olaya karışan diğer şüphelileri yakalamak için operasyonları sürdürüyor.
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