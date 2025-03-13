İçinde binlerce lira olan kasayı açamayınca çareyi sırtlayıp götürmekte buldular

Fatih, Kemal Paşa Mahallesi, Fethi Bey Caddesi'nde bulunan bir iş hanındaki kargo dükkanına 16 Eylül 2024'te hırsız girdi.



Hırsızlar, içinde cep telefonu, 10 bin dolar, 6 bin euro ve 200 bin lira değerinde çek bulunan kasayı açmaya çalıştı. Hırsızlar, bir süre uğraşmalarına rağmen kasayı açamayınca taşıyarak çıkardı.



Hırsızlığı fark eden dükkan sahibinin şikayeti üzerine Emniyet konuyla ilgili çalışma başlattı.