İçindeki araçlarla birlikte küle döndü

Başkentte bir oto tamirhanesinde yangın çıktı. İşyeri içindeki araçlarla birlikte büyük hasar aldı.

Yenimahalle'ye bağlı İnönü Mahallesi Yıldırımlar Sanayi Sitesi'ndeki bir otomobul tamir dükkanında gece yarısı henüz bilinmeyen nedenle çıktı.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yarım saat süren müdahaleyle alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü. Dükkan ve içinde bulunan araçlar hasar gördü.

