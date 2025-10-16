İçindeki araçlarla birlikte küle döndü

Ankara Yenimahalle'ye bağlı İnönü Mahallesi Yıldırımlar Sanayi Sitesi'ndeki bir otomobul tamir dükkanında gece yarısı henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yarım saat süren müdahaleyle alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü. Dükkan ve içinde bulunan araçlar hasar gördü.