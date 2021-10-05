İçişleri: 2021'de ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 160'a yükseldi

Son dakika haberi!

İkna çalışması sonucu 3 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 2021 yılında ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 160'a ulaştı.

Bakanlık açıklamasında, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 3 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.



2014 ve 2016 yıllarında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının son olarak Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi" ifadelerine yer verildi.